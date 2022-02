Mahashivratri 2022: महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर करें ये पाँच काम

इस बार महाशिवरात्रि 2022 में 1 मार्च को पड़ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार ग्रहों का विशेष योग बन रहा है। 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा। आइये आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर वो कौन से काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए।

Mahashivratri 2022: फाल्गुन महीने में अमावस्या से ठीक पहले यानी चौदहवीं तारीख (चतुर्दशी) की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार महाशिवरात्रि 2022 में 1 मार्च को पड़ रही है। प्रदेश भर के सभी मंदिरों में इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। खासतौर पर भगवान शिव की नगरी काशी में तो इस बार विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं। इसकी दो वजहे हैं, पहली तो यह कि इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रहों का विशेष योग बन रहा है और दूसरा यह कि पहली बार श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के नये परिसर में काशी के इस सबसे बड़े पर्व का आयोजन होगा। जिसे लेकर वहाँ खास तैयारियाँ की जा रही हैं।

