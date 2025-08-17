विधायक पूजा पाल से बदसलूकी, धमकीबाज पर गिरी गाज

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले उमेश यादव नाम के एक युवक के खिलाफ प्रयागराज में FIR दर्ज की गई है। विधायक के वकील ने शनिवार को कर्नलगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
हाल ही में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। इस पर पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा था, "मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है। मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।" विधायक के इस ट्वीट पर उमेश यादव नामक एक अकाउंट से टिप्पणी की गई थी, "जय हो, आपको ईश्वर सीधा बैकुंठ प्रदान करें।" इस टिप्पणी को अभद्र और अपमानजनक मानते हुए विधायक के वकील ने शिकायत दर्ज कराई।
पूजा पाल के वकील श्याम चंद्र पाल ने FIR में कहा है कि उमेश यादव ने ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए विधायक पर बेहद खराब टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से न केवल पूजा पाल, बल्कि पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया और चरवाहा समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। वकील ने कहा कि अगर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, जिससे समाज दूषित होगा।
पुलिस ने ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
इस बीच, पूजा पाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने X पर लिखा, "मैं फिर से सीएम का धन्यवाद करती हूं। उनके नेतृत्व में गुंडों-माफिया को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जो कि अत्यंत आवश्यक है।" यह साफ है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद भी पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी के साथ खड़ी हैं।