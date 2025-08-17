विधायक पूजा पाल से बदसलूकी, धमकीबाज पर गिरी गाज

हाल ही में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। इस पर पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा था, "मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है। मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।" विधायक के इस ट्वीट पर उमेश यादव नामक एक अकाउंट से टिप्पणी की गई थी, "जय हो, आपको ईश्वर सीधा बैकुंठ प्रदान करें।" इस टिप्पणी को अभद्र और अपमानजनक मानते हुए विधायक के वकील ने शिकायत दर्ज कराई।