लखनऊ

विधायक पूजा पाल से बदसलूकी, धमकीबाज पर गिरी गाज

सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज हुई है। वहीं, CM योगी से उनकी मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 17, 2025

POOJA Pal
विधायक पूजा पाल पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले युवक उमेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। PC: IANS

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले उमेश यादव नाम के एक युवक के खिलाफ प्रयागराज में FIR दर्ज की गई है। विधायक के वकील ने शनिवार को कर्नलगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी

हाल ही में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। इस पर पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा था, "मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है। मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।" विधायक के इस ट्वीट पर उमेश यादव नामक एक अकाउंट से टिप्पणी की गई थी, "जय हो, आपको ईश्वर सीधा बैकुंठ प्रदान करें।" इस टिप्पणी को अभद्र और अपमानजनक मानते हुए विधायक के वकील ने शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ हिस्ट्रीशीटर, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय
बरेली
image

FIR में क्या कहा गया?

पूजा पाल के वकील श्याम चंद्र पाल ने FIR में कहा है कि उमेश यादव ने ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए विधायक पर बेहद खराब टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से न केवल पूजा पाल, बल्कि पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया और चरवाहा समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। वकील ने कहा कि अगर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, जिससे समाज दूषित होगा।

पुलिस का बयान और सीएम से मुलाकात

पुलिस ने ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात

इस बीच, पूजा पाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने X पर लिखा, "मैं फिर से सीएम का धन्यवाद करती हूं। उनके नेतृत्व में गुंडों-माफिया को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जो कि अत्यंत आवश्यक है।" यह साफ है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद भी पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी के साथ खड़ी हैं।

Published on:

17 Aug 2025 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / विधायक पूजा पाल से बदसलूकी, धमकीबाज पर गिरी गाज

