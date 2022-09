OP राजभर की 'सावधान यात्रा': UP में 17 महारैलियों से दिखाएंगे 'बिरादरी का दम, Yogi के बाद बिहार में किसको चैलेंज?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए उभरते हुए नेता के तौर पर खुद की पहचान बनाने वाले ओपी राजभर ने अब प्रदेश भर में पैदल यात्रा कर लोगों से सीधा संवाद करने का मन बना लिया है। वो अपनी पार्टी सुभासपा के बैनर तले इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 27 सितंबर से शुरू होकर लगभग 90 दिनों तक चलेगी, इसकी पहली बड़ी जनसंवाद रैली 26 सितंबर को लखनऊ में होगी। जिसमें मीडिया और जनता दोनों को ही वो संबोधित करेंगे। इस यात्रा को 'सावधान यात्रा' का नाम दिया गया है। ओपी राजभर का कहना है कि, "हमारी यात्रा यूपी के 75 जिलों से होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। यूपी से लेकर बिहार तक पिछड़ी जतियों के अधिकार के खातिर हम लड़ाई लड़ेंगे।"

सुभासपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की सावधान यात्रा के अपने अलग ही मायने हैं। जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें पूर्वाञ्चल के लगभग सभी जिलों को जोड़ते हुए 17 महारैलियाँ की जाएंगी। इसके अलावा लगभग एक दर्जन से अधिक रैली पश्चिमी यूपी को जोड़ते हुए रैली होंगी। जिसके बाद ओपी राजभर की ये यात्रा बिहार पहुंचेगी।

OP Rajbhar file Photo with CM Yogi Adityanath and Bihar CM Nitish Kumar on Savdhan Yatra