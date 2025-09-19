Patrika LogoSwitch to English

Patrika Keynote 2025: डिप्टी CM मौर्य बोले- भारत की नस-नस में बसा है लोकतंत्र, आपातकाल में भी नहीं डगमगाया

Patrika Keynote 2025: राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर चर्चा हुई।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 19, 2025

patrika keynote 2025
बौद्धिक विमर्श का केंद्र बना लखनऊ, डिप्टी सीएम ने क्या कहा? फोटो सोर्स-पत्रिका

Patrika Keynote 2025: लखनऊ में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिवार के विशेष सम्मेलन में लोकतंत्र और मीडिया के आपसी संबंधों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र भारत की नस-नस में समाया हुआ है। यही कारण है कि आपातकाल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं पड़ा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा गया कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सही सूचनाएं ही भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी हैं।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया एक-दूसरे के पूरक

डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के चार स्तंभ – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया – एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि मीडिया अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है तो ना केवल समाज बल्कि शासन-प्रशासन भी सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है।

मीडिया पहुंचाए निष्पक्ष और सटीक जानकारी

उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक के हाथ में मोबाइल फोन है। तकनीक ने समाचारों तक पहुंच को आसान बना दिया है। सोशल मीडिया हो या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरें पल भर में जनता तक पहुंचती हैं। इस बदलाव ने पत्रकारिता की जिम्मेदारी को और अधिक गंभीर बना दिया है। समाचार संस्थानों को टीआरपी और व्यावसायिक दबाव से ऊपर उठकर जनता तक निष्पक्ष और सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए।

आतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब भारत में आपातकाल लगाया गया था, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिशें की गईं, लेकिन लोकतंत्र भारतवासियों के रक्त में प्रवाहित होता है। इस कारण ऐसी व्यवस्थाएं लंबे समय तक टिक नहीं सकीं। आज वही लोकतंत्र भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा है।

देश की प्रगति पर बात करते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि प्रतिभा और युवाशक्ति का भी सबसे बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से और सशक्त होकर दुनिया का नेतृत्व करेगा।

यूपी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण: डिप्टी CM

उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते यूपी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी और सक्रियता से ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।

Updated on:

19 Sept 2025 12:04 pm

Published on:

19 Sept 2025 11:57 am

Uttar Pradesh / Lucknow / Patrika Keynote 2025: डिप्टी CM मौर्य बोले- भारत की नस-नस में बसा है लोकतंत्र, आपातकाल में भी नहीं डगमगाया

