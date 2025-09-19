Patrika Keynote 2025: डिप्टी CM मौर्य बोले- भारत की नस-नस में बसा है लोकतंत्र, आपातकाल में भी नहीं डगमगाया

Patrika Keynote 2025: लखनऊ में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिवार के विशेष सम्मेलन में लोकतंत्र और मीडिया के आपसी संबंधों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र भारत की नस-नस में समाया हुआ है। यही कारण है कि आपातकाल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं पड़ा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा गया कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सही सूचनाएं ही भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी हैं।