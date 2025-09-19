Patrika Keynote 2025: डिप्टी CM मौर्य बोले- भारत की नस-नस में बसा है लोकतंत्र, आपातकाल में भी नहीं डगमगाया

Patrika Keynote 2025: लखनऊ में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिवार के विशेष सम्मेलन में लोकतंत्र और मीडिया के आपसी संबंधों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र भारत की नस-नस में समाया हुआ है। यही कारण है कि आपातकाल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं पड़ा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा गया कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सही सूचनाएं ही भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के चार स्तंभ – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया – एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि मीडिया अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है तो ना केवल समाज बल्कि शासन-प्रशासन भी सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है।
उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक के हाथ में मोबाइल फोन है। तकनीक ने समाचारों तक पहुंच को आसान बना दिया है। सोशल मीडिया हो या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरें पल भर में जनता तक पहुंचती हैं। इस बदलाव ने पत्रकारिता की जिम्मेदारी को और अधिक गंभीर बना दिया है। समाचार संस्थानों को टीआरपी और व्यावसायिक दबाव से ऊपर उठकर जनता तक निष्पक्ष और सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब भारत में आपातकाल लगाया गया था, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिशें की गईं, लेकिन लोकतंत्र भारतवासियों के रक्त में प्रवाहित होता है। इस कारण ऐसी व्यवस्थाएं लंबे समय तक टिक नहीं सकीं। आज वही लोकतंत्र भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा है।
देश की प्रगति पर बात करते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि प्रतिभा और युवाशक्ति का भी सबसे बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से और सशक्त होकर दुनिया का नेतृत्व करेगा।
उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते यूपी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी और सक्रियता से ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।