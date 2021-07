घर पर बनेगा सेंटर, विद्यार्थी मोबाइल से देंगे परीक्षा, एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न

Polytechnic Exams to be conducted from home- विद्यार्थियों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने तय किया है कि इस बार सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन सेंटर पर न कराकर घर से ही कराया जाए।