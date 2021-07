कोरोना काल में बढ़ा तनाव, घर में रहने से किसी को अनिद्रा तो किसी को भविष्य की चिंता

Many people especially youth became tensed in Covid time- कोरोना काल (Corona Virus) में लोगों का बर्ताव काफी प्रभावित हुआ है। किसी को नौकरी छूटने का गम है तो किसी को संक्रमण के साथ ही बीमारियों और करियर की चिंता है। वाराणसी में इस तरह के कई केस बीते महीनों में सामने आए हैं।