नई जनसंख्या नीति समय की जरुरत : सिद्धार्थ नाथ सिंह

प्रयागराज. UP New Population Policy विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप्र जनसंख्या नीति 2021-30 का शुभारंभ करेंगे। उप्र जनसंख्या नीति (New Population Policy) में यह प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी सहित ढेर सारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर राज्य सरकार प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (Sidharth Nath Singh) कहाकि, नई जनसंख्या नीति समय की जरुरत है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को नई जनसंख्या नीति से कम किया जा सकेगा।

सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करें :- कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कहाकि, रविवार को सीएम योगी नई नीति की घोषणा करेंगे। तब ही पूरा पता चल पाएगा। जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कृषि, उत्पादन, व्यवसाय और सरकारी नौकरियों पर भी सीधे तौर पर असर पड़ता है। देश और प्रदेश की भलाई के लिए हम सब लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण होगा तो मां-बच्चे की देखभाल बेहतर :- कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहाकि, मातृ शिशु दर देश और प्रदेश में संतोषजनक नहीं है, उस आंकड़े को भी कम करना है ताकि देश के और प्रदेश के संसाधनों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को भी कम किया जा सके। जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो मां और बच्चे की देखभाल भी और बेहतर हो सकेगी।

वर्ग विशेष पर निशाना नहीं :- नई जनसंख्या नीति के जरिए वर्ग विशेष पर निशाना बनाने के विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। अभी लोगों ने धर्मांतरण को लेकर एटीएस के खुलासे को देखा है, लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्ष चुनाव और सांप्रदायिकता का आरोप लगाता है तो यह पूरी तरह से बेबुनियाद है।