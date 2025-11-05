यूपी में 4 दिन बंद रहेगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, ये वजह आई सामने, महानिरीक्षक निबंध ने जारी किया आदेश

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने बताया कि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल को वर्तमान में एनआईसी द्वारा संचालित ‘मेघराज क्लाउड सर्वर’ से ‘नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC)’ पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वर का रखरखाव और डेटा माइग्रेशन कार्य चार दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि यह कदम विभाग की डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, स्थायी और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वर ट्रांसफर अवधि में पंजीकरण संबंधी कार्य न हो पाने के कारण आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को असुविधा हो सकती है। इसलिए विभाग ने सभी जिलों के उप निबंधक कार्यालयों को निर्देशित किया है कि इस जानकारी को व्यापक रूप से प्रचारित करें। ताकि किसी को असुविधा न हो।