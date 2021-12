ये बैंक दे रहा अपने ग्राहकों को 8 लाख तक का फायदा, जानिए पूरी डिटेल

अगर आपको पैसे की बेहद ज़रूरत है और आपका खाता इस बैंक में है तो फिर आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वजह ये कि ये बैंक अपने ग्राहकों को 8 लाख का सीधा फायदा दे रहा है। कैसे होगा ये फायदा?

Published: December 30, 2021 09:50:53 am

Bank News: अगर आपको पैसे की बेहद ज़रूरत है और आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो फिर आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वजह ये कि पीएनबी के ग्राहकों को 8 लाख का सीधा फायदा होने वाला है। कैसे होगा ये फायदा? ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद अच्छी और खास सुविधा देने जा रहा है। इस सुविधा से ग्राहकों को 8 लाख तक का फायदा हो सकता है। अगर आपको भी पैसे की बेहद ज़रूरत है तो आप भी इस सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

Punjab National Bank Customer get the benefit of rs 8 lakh