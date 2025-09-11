खुशखबरी: UP में समूह ग के 44 हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, PET परिणाम के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

Recruitment in UP: यूपी में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बहुत ही बड़ी और जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) कोविभिन्न विभागों में 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। अभी हाल में ही हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 (PET) का परिणाम आने के बाद इसमें भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समूह ‘ग’ के पदों पर होने वाली भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को दे रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पदों पर भर्ती की जानी है।
भर्ती के लिए आए हुए प्रस्तावों का मिलान आयोग के लेवल पर हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण नियम, योग्यता का सही और सम्पूर्ण चयन किया गया है या नहीं। जिन प्रस्तावों में कमियां थी, आयोग ने उन्हें विभागों को वापस भेज दिया और इसमें बेहतर सुधार करने का निर्देश दिया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए भेजे जाएं। जिसमें यह भी बताया जाए कि अनारक्षित, एससीएसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं। इसके अलावा यह भी साफ रहे कि इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या है?
माना जा रहा है कि भर्ती का प्रस्ताव स्पष्ट होने के बाद उसे भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अन्यथा की दशा में कमियों के कारण न्यायलय में मामला उलझ जाता है।