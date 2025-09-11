खुशखबरी: UP में समूह ग के 44 हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, PET परिणाम के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

भर्ती के लिए आए हुए प्रस्तावों का मिलान आयोग के लेवल पर हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण नियम, योग्यता का सही और सम्पूर्ण चयन किया गया है या नहीं। जिन प्रस्तावों में कमियां थी, आयोग ने उन्हें विभागों को वापस भेज दिया और इसमें बेहतर सुधार करने का निर्देश दिया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए भेजे जाएं। जिसमें यह भी बताया जाए कि अनारक्षित, एससीएसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं। इसके अलावा यह भी साफ रहे कि इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या है?