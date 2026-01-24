पाकिस्तानी हथियारों से उसके ही बंकर को किया तबाह…गाजीपुर का लाल ‘राम उग्रह’, दुश्मन के लिए काल

Republic Day 2026 Special: सोमवार को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के पूरे देश खुशी दोगुनी लहर देखने को मिलती है। उस दिन भारत के लोग अपने उन वीर सपूतोंको याद करते हैं, जिनके वजह से भारत का हर एक वासी आज खुल कर जिंदगी जी रहा है। वहीं इस कड़ी में आज हम आपको भारत के एक ऐसे वर सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी हथियारों से उसके ही बंकर को तबाह कर दिया था। बात है 1971 के नवंबर महीने की। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश में हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तानी सेना अपने ही बंगाली नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी। गांवों को आग लगाई जा रही थी, लोगों को मार दिया जा रहा था। लाखों बंगाली लोग जान बचाने के लिए भारत की सीमा में घुस रहे थे। बंगाल और असम में करीब 80 लाख शरणार्थी पहुंच चुके थे। यह सिर्फ शरणार्थी संकट नहीं था, बल्कि युद्ध की शुरुआत की आहट थी। सवाल यह नहीं था कि जंग होगी या नहीं, बल्कि यह था कि कब होगी।