UP Diwas Special: यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने बदल दी देश की राजनीति

सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वे गांधीजी की करीबी सहयोगी रहीं। आजादी के बाद वे संविधान सभा की सदस्य बनीं। लोकसभा में भी चुनी गईं। 1963 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। वे कानपुर से विधायक चुनी गई थीं। सुचेता ने प्रशासनिक सुधार किए, महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया और राज्य के विकास में योगदान दिया। वे बहुत साहसी और ईमानदार नेता थीं।