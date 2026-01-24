24 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

UP Diwas Special: यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने बदल दी देश की राजनीति

यूपी दिवस 2026 पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद किया जा रहा है। यूपी ने भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी दीं।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 24, 2026

यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने देश की राजनीति बदल दी

यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने देश की राजनीति बदल दी

यूपी दिवस 2026 स्पेशल: आज यूपी दिवस है! 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश 76 साल का हो गया है। यह दिन राज्य के गठन और विकास की याद दिलाता है। यूपी दिवस 2026 की इस स्पेशल सीरीज में हम आपको उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए ऐतिहासिक कामों के बारे में बताएंगे। यूपी ने देश को कई पहली उपलब्धियां दी हैं, जिनमें सबसे खास है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री।

यूपी ने दी भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश गर्व से कह सकता है कि भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री इसी राज्य ने दी। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। सुचेता ने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1963 से 1967 तक यूपी सरकार का नेतृत्व किया। यह चार साल का कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने राज्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई।

सुचेता कृपलानी कौन थीं?

सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वे गांधीजी की करीबी सहयोगी रहीं। आजादी के बाद वे संविधान सभा की सदस्य बनीं। लोकसभा में भी चुनी गईं। 1963 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। वे कानपुर से विधायक चुनी गई थीं। सुचेता ने प्रशासनिक सुधार किए, महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया और राज्य के विकास में योगदान दिया। वे बहुत साहसी और ईमानदार नेता थीं।

यह उपलब्धि क्यों खास है?

उस समय महिलाओं के लिए राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। सुचेता कृपलानी ने यह साबित किया कि महिलाएं भी बड़े पद संभाल सकती हैं। उनकी सफलता ने पूरे देश की महिलाओं को प्रेरित किया। आज भी वे भारत की राजनीति में महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। उत्तर प्रदेश ने इस तरह देश को पहली महिला मुख्यमंत्री देकर इतिहास रचा।

Updated on:

24 Jan 2026 08:57 am

Published on:

24 Jan 2026 08:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Diwas Special: यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने बदल दी देश की राजनीति

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

मतदाता सुनवाई में बड़ी राहत, अब खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं, परिजन कर सकेंगे दस्तावेज जमा

UP SIR
लखनऊ

यूपी की सियासत में खुलकर सामने आई वर्चस्व की लड़ाई, राजभर समाज के दो बड़े नेताओं में तीखा टकराव

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और अनिल राजभर के समर्थकों में भिड़ंत, मंच से गाली-गलौज का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी दिवस पर बोले CM Yogi, बीमारू से निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

ये वही राज्य है जिसने 8 प्रधानमंत्री दिए…नाम है 'उत्तर प्रदेश' , 6 बार नाम बदलकर मिली नई पहचान

up diwas 2026, up diwas 2026 news, up news, up diwas prerna sthal, up diwas amit shah
लखनऊ

राहुल गांधी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते : बृजभूषण

सुल्तानपुर में निजी कार्यक्रम के दौरान बोले पूर्व सांसद, कई मुद्दों पर खुलकर रखे विचार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
