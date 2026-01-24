UP Diwas Special: यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने बदल दी देश की राजनीति

यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने देश की राजनीति बदल दी
यूपी दिवस 2026 स्पेशल: आज यूपी दिवस है! 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश 76 साल का हो गया है। यह दिन राज्य के गठन और विकास की याद दिलाता है। यूपी दिवस 2026 की इस स्पेशल सीरीज में हम आपको उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए ऐतिहासिक कामों के बारे में बताएंगे। यूपी ने देश को कई पहली उपलब्धियां दी हैं, जिनमें सबसे खास है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री।
उत्तर प्रदेश गर्व से कह सकता है कि भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री इसी राज्य ने दी। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। सुचेता ने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1963 से 1967 तक यूपी सरकार का नेतृत्व किया। यह चार साल का कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने राज्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई।
सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वे गांधीजी की करीबी सहयोगी रहीं। आजादी के बाद वे संविधान सभा की सदस्य बनीं। लोकसभा में भी चुनी गईं। 1963 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। वे कानपुर से विधायक चुनी गई थीं। सुचेता ने प्रशासनिक सुधार किए, महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया और राज्य के विकास में योगदान दिया। वे बहुत साहसी और ईमानदार नेता थीं।
उस समय महिलाओं के लिए राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। सुचेता कृपलानी ने यह साबित किया कि महिलाएं भी बड़े पद संभाल सकती हैं। उनकी सफलता ने पूरे देश की महिलाओं को प्रेरित किया। आज भी वे भारत की राजनीति में महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। उत्तर प्रदेश ने इस तरह देश को पहली महिला मुख्यमंत्री देकर इतिहास रचा।
