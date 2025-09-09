लखनऊ में रिटायर्ड इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, नौकरानी के पति ने ही सीने में मारा गोली…विदेश में है बेटा, अलग रहती है पत्नी

इंजीनियर के हत्या की खबर मिलते ही उनके भतीजे नितिन मिश्रा ने बताया कि चाचा PWD से AE पद से रिटायर हुए थे, चाची लखनऊ में ही उनसे अलग रहती थीं वह प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं। बेटा अनुज अमेरिका में जॉब करता है। मृतक बीते कई सालों से अकेले ही रह रहे थे। घर का काम करने के लिए उन्होंने रमा देवी को रखा था। पुलिस के मुताबिक, रामा देवी तीन दिन से अरुण कुमार के घर पर रुकी थी। आरोपी मनोज पांडेय बीकेटी थाना क्षेत्र के भैंसमऊ क्रॉसिंग का रहने वाला है और गॉर्ड की नौकरी करता है। उसके पास दुनाली लाइसेंसी बंदूक है। उसी से अरुण को गोली मार दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मनोज को राजधानी लखनऊ के मड़ियांव में सेवानिवृत्त इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा की मंगलवार को घर की नौकरानी के पति मनोज पांडेय ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ही मुहल्ले वालों ने फौरन पुलिस को सूचना दे दी।करने के लिए टीम लगाई गई है।