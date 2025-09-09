Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: खून से लतपथ अधेड़ का शव मिला, क्षेत्र में सनसनी

ग्राम पंचायत अहिरूपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के दक्षिण दिशा में स्थित ताल के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। मृतक की पहचान अमला यादव (पुत्र स्वर्गीय किशुन यादव) के रूप में की गई है, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष बताई जा रही है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 09, 2025

Mau News: जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरूपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के दक्षिण दिशा में स्थित ताल के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। मृतक की पहचान अमला यादव (पुत्र स्वर्गीय किशुन यादव) के रूप में की गई है, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष बताई जा रही है।

मृतक के परिजनों ने बताया कि अमला यादव रविवार रात रोज की भांति करीब 9 बजे अपने मक्का के खेत की रखवाली के लिए गए थे, लेकिन रातभर घर वापस नहीं लौटे। परिजन यह मानकर चल रहे थे कि वे मचान पर ही सो गए होंगे। मगर सोमवार सुबह जब कुछ बच्चों की नजर खेत की ओर पड़ी तो उन्होंने खून से सना शव देखा, जिसकी सूचना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई।

मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्पष्ट रूप से गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतक अमला यादव की पत्नी मालती देवी का खेत संबंधी विवाद कुछ स्थानीय लोगों से लंबे समय से चला आ रहा था, और इसी रंजिश के चलते हत्या की गई है। मृतक अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मौके पर पहुंचे अपरपुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि मधुबन थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है, जिससे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने भी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: खून से लतपथ अधेड़ का शव मिला, क्षेत्र में सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.