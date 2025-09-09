Mau News: खून से लतपथ अधेड़ का शव मिला, क्षेत्र में सनसनी

Mau News: जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरूपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के दक्षिण दिशा में स्थित ताल के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। मृतक की पहचान अमला यादव (पुत्र स्वर्गीय किशुन यादव) के रूप में की गई है, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष बताई जा रही है।
मृतक के परिजनों ने बताया कि अमला यादव रविवार रात रोज की भांति करीब 9 बजे अपने मक्का के खेत की रखवाली के लिए गए थे, लेकिन रातभर घर वापस नहीं लौटे। परिजन यह मानकर चल रहे थे कि वे मचान पर ही सो गए होंगे। मगर सोमवार सुबह जब कुछ बच्चों की नजर खेत की ओर पड़ी तो उन्होंने खून से सना शव देखा, जिसकी सूचना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई।
मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्पष्ट रूप से गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतक अमला यादव की पत्नी मालती देवी का खेत संबंधी विवाद कुछ स्थानीय लोगों से लंबे समय से चला आ रहा था, और इसी रंजिश के चलते हत्या की गई है। मृतक अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मौके पर पहुंचे अपरपुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मधुबन थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है, जिससे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने भी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है।