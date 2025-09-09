Mau News: खून से लतपथ अधेड़ का शव मिला, क्षेत्र में सनसनी

मृतक के परिजनों ने बताया कि अमला यादव रविवार रात रोज की भांति करीब 9 बजे अपने मक्का के खेत की रखवाली के लिए गए थे, लेकिन रातभर घर वापस नहीं लौटे। परिजन यह मानकर चल रहे थे कि वे मचान पर ही सो गए होंगे। मगर सोमवार सुबह जब कुछ बच्चों की नजर खेत की ओर पड़ी तो उन्होंने खून से सना शव देखा, जिसकी सूचना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई।