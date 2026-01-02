Mau Police News: फर्जी सीओ प्रभात पांडेय गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज



पुलिस की प्रारंभिक जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी पुलिस विभाग में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। पूछताछ के दौरान युवक ने स्वीकार किया कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिससे उसके पारिवारिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं।

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस वर्दी के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है।