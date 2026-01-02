2 जनवरी 2026,

मऊ

Mau Police News: फर्जी सीओ प्रभात पांडेय गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

पुलिस ने डीएसपी रैंक के अधिकारी की वर्दी पहनकर इलाके में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रभात पांडे (34), निवासी सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। युवक कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मुहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में भ्रमण करता पाया गया था।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 02, 2026

Mau Police: मऊ नगर कोतवाली पुलिस ने डीएसपी रैंक के अधिकारी की वर्दी पहनकर इलाके में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रभात पांडे (34), निवासी सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। युवक कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मुहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में भ्रमण करता पाया गया था।


स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की वर्दी में बिना सरकारी वाहन और सुरक्षा के घूमते देख संदेह जताया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची और युवक को हिरासत में ले लिया।

कैंसर पीड़ित निकला फर्जी सीओ


नगर कोतवाल अनिल कुमार सिंह के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि प्रभात पांडे शुक्रवार को वाराणसी से मऊ पहुँचा था। उसने परिजनों को सिद्धार्थनगर स्थित अपने घर जाने की बात बताई थी, लेकिन मऊ पहुँचने के बाद वह किसी पुराने मित्र की तलाश करने लगा। इसी दौरान वह सीओ रैंक की वर्दी पहनकर मुहल्ले में घूम रहा था।


पुलिस की प्रारंभिक जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी पुलिस विभाग में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। पूछताछ के दौरान युवक ने स्वीकार किया कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिससे उसके पारिवारिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस वर्दी के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है।

