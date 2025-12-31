नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस सख्त, होटलों- लाजों की सघन चेकिंग, हुड़दंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

New Year 2026: नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मऊ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। 31 दिसंबर की रात किसी भी तरह के हुड़दंग, होटल में बैठकर मदिरापान करना या शराब पीकर वाहन चलाने या सड़क पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया—कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
मऊ जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने पुलिस वाहन पर माइक लगाकर शहर के प्रमुख मार्गों और इलाकों में घूम-घूमकर आमजन को चेतावनी दी।
उन्होंने लोगों से अपील की कि 31 दिसंबर की रात कोई भी व्यक्ति न तो शराब पीकर वाहन चलाए, नाही होटल-लाज के कमरों में बैठकर शराब पिए न सड़क पर हुड़दंग मचाए और न ही किसी तरह की अव्यवस्था फैलाए। शहर कोतवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की इस पहल और से सघन चेकिंग का उद्देश्य नए साल के स्वागत को सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाना है, ताकि आम जनता बिना किसी भय के नववर्ष का आनंद उठा सके।
मऊ
उत्तर प्रदेश
