नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस सख्त, होटलों- लाजों की सघन चेकिंग, हुड़दंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

New Year 2026: नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मऊ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। 31 दिसंबर की रात किसी भी तरह के हुड़दंग, होटल में बैठकर मदिरापान करना या शराब पीकर वाहन चलाने या सड़क पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया—कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।