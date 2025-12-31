31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस सख्त, होटलों- लाजों की सघन चेकिंग, हुड़दंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने पुलिस वाहन पर माइक लगाकर शहर के प्रमुख मार्गों और इलाकों में घूम-घूमकर आमजन को चेतावनी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 31, 2025

New Year 2026: नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मऊ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। 31 दिसंबर की रात किसी भी तरह के हुड़दंग, होटल में बैठकर मदिरापान करना या शराब पीकर वाहन चलाने या सड़क पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया—कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

शहर कोतवाल उतरे सड़क पर

मऊ जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने पुलिस वाहन पर माइक लगाकर शहर के प्रमुख मार्गों और इलाकों में घूम-घूमकर आमजन को चेतावनी दी।


उन्होंने लोगों से अपील की कि 31 दिसंबर की रात कोई भी व्यक्ति न तो शराब पीकर वाहन चलाए, नाही होटल-लाज के कमरों में बैठकर शराब पिए न सड़क पर हुड़दंग मचाए और न ही किसी तरह की अव्यवस्था फैलाए। शहर कोतवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की इस पहल और से सघन चेकिंग का उद्देश्य नए साल के स्वागत को सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाना है, ताकि आम जनता बिना किसी भय के नववर्ष का आनंद उठा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 07:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस सख्त, होटलों- लाजों की सघन चेकिंग, हुड़दंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: इजराइल जाने से पहले पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, सांप काटने से दो बच्चों की मौत

मऊ

Mau News: आवारा कुत्ते संभालेंगे गुरुजी, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी

मऊ

मऊ गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: मऊ में गैंग लीडर की 83.90 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

Mau news
मऊ

Mau News: रेलगाड़ी के नीचे लेटकर रील बनाना पड़ा महंगा, जाना पड़ा जेल

मऊ

Mau News: अत्यधिक ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद

Mau weather
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.