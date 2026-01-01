1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather update: नए साल पर मौसम ने तानी कोहरे की चादर, हवा हुई बेहद खतरनाक

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा फिलहाल जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 01, 2026

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Weather News: नए साल के आगमन के साथ ही नववर्ष का आगाज़ हो चुका है और वर्ष 2026 की पहली सुबह अपने साथ कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लेकर आई। मऊ समेत पूरे पूर्वांचल और समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालात ऐसे थे कि सुबह के समय विज़िबिलिटी पूरी तरह शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर व्यापक असर पड़ा। वाहन रेंगते हुए नज़र आए, वहीं रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही और कई ट्रेनों के परिचालन में देरी देखी गई। ठंड और कोहरे के चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सुबह की शुरुआत करते दिखे।

10 बजे हुआ सूर्योदय


नववर्ष की सुबह करीब 10 बजे के बाद सूर्यदेव यानी भगवान भास्कर के दर्शन हुए, तब जाकर कोहरे की घनी परत में हल्की कमी देखी गई और लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि धूप निकलने के बावजूद ठंड का प्रभाव कम नहीं हुआ और दिनभर सिहरन बनी रही। इसी बीच मऊ शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 394 दर्ज किया गया, जो सामान्य मानकों से बहुत अधिक और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। यह स्तर सांस के रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा करता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट

विशेषज्ञों के अनुसार, इस श्रेणी की हवा में लंबे समय तक सांस लेने से फेफड़ों, हृदय और आंखों से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा फिलहाल जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है।


प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार को लेकर अलर्ट मोड में हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, गर्म पानी का सेवन बढ़ाएं और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से फॉग लाइट और धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाने की अपील की है।


नववर्ष की यह शुरुआत भले ही उम्मीदों और उत्साह से भरी हो, लेकिन मौसम और प्रदूषण की मौजूदा चुनौतियां यह संकेत दे रही हैं कि सतर्कता और सुरक्षा के साथ ही नए साल का स्वागत करना सबसे जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather update: नए साल पर मौसम ने तानी कोहरे की चादर, हवा हुई बेहद खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: पहले जन्मदिन के दिन ही बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़, सड़क दुर्घटना में हुई पिता की मौत

Mau news
मऊ

Mau News: प्रेमी का साथ लिव इन में रह रही शादी शुदा महिला का फंदे से लटकता मिला शव, मची सनसनी

Mau news
मऊ

नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस सख्त, होटलों- लाजों की सघन चेकिंग, हुड़दंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

मऊ

Mau News: इजराइल जाने से पहले पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, सांप काटने से दो बच्चों की मौत

मऊ

Mau News: आवारा कुत्ते संभालेंगे गुरुजी, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.