Weather update: नए साल पर मौसम ने तानी कोहरे की चादर, हवा हुई बेहद खतरनाक

Weather News: नए साल के आगमन के साथ ही नववर्ष का आगाज़ हो चुका है और वर्ष 2026 की पहली सुबह अपने साथ कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लेकर आई। मऊ समेत पूरे पूर्वांचल और समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालात ऐसे थे कि सुबह के समय विज़िबिलिटी पूरी तरह शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर व्यापक असर पड़ा। वाहन रेंगते हुए नज़र आए, वहीं रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही और कई ट्रेनों के परिचालन में देरी देखी गई। ठंड और कोहरे के चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सुबह की शुरुआत करते दिखे।