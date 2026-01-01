Weather update: नए साल पर मौसम ने तानी कोहरे की चादर, हवा हुई बेहद खतरनाक

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Weather News: नए साल के आगमन के साथ ही नववर्ष का आगाज़ हो चुका है और वर्ष 2026 की पहली सुबह अपने साथ कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लेकर आई। मऊ समेत पूरे पूर्वांचल और समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालात ऐसे थे कि सुबह के समय विज़िबिलिटी पूरी तरह शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर व्यापक असर पड़ा। वाहन रेंगते हुए नज़र आए, वहीं रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही और कई ट्रेनों के परिचालन में देरी देखी गई। ठंड और कोहरे के चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सुबह की शुरुआत करते दिखे।
नववर्ष की सुबह करीब 10 बजे के बाद सूर्यदेव यानी भगवान भास्कर के दर्शन हुए, तब जाकर कोहरे की घनी परत में हल्की कमी देखी गई और लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि धूप निकलने के बावजूद ठंड का प्रभाव कम नहीं हुआ और दिनभर सिहरन बनी रही। इसी बीच मऊ शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 394 दर्ज किया गया, जो सामान्य मानकों से बहुत अधिक और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। यह स्तर सांस के रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस श्रेणी की हवा में लंबे समय तक सांस लेने से फेफड़ों, हृदय और आंखों से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा फिलहाल जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है।
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार को लेकर अलर्ट मोड में हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, गर्म पानी का सेवन बढ़ाएं और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से फॉग लाइट और धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाने की अपील की है।
नववर्ष की यह शुरुआत भले ही उम्मीदों और उत्साह से भरी हो, लेकिन मौसम और प्रदूषण की मौजूदा चुनौतियां यह संकेत दे रही हैं कि सतर्कता और सुरक्षा के साथ ही नए साल का स्वागत करना सबसे जरूरी है।
