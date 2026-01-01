Mau News: प्रेमी का साथ लिव इन में रह रही शादी शुदा महिला का फंदे से लटकता मिला शव, मची सनसनी

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरपुर मोहल्ले में बुधवार की दोपहर एक महिला का शव किराए के मकान में फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनुराधा सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना पर सरायलखंसी थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा और आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मौके पर ही पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम व आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
घटना के संबंध में मोहल्लेवासियों ने पुलिस को बताया कि अनुराधा मूल रूप से गोरखपुर जिले के बहरीपुर की निवासी थीं और पहले से विवाहिता थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वह मुहम्मदाबाद गोहना निवासी अपने प्रेमी के साथ लंबे समय से बरपुर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रह रही थीं। महिला की मौत की खबर से आसपास के लोग स्तब्ध हैं और तरह–तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।
सरायलखंसी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।
