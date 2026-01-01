Mau News: प्रेमी का साथ लिव इन में रह रही शादी शुदा महिला का फंदे से लटकता मिला शव, मची सनसनी



सरायलखंसी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।