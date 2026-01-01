Mau News: पहले जन्मदिन के दिन ही बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़, सड़क दुर्घटना में हुई पिता की मौत



प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिमन्यु चौहान पुत्र भरत चौहान उम्र(20 ) निवासी भटौली, और अंगद यादव ( 25) पुत्र महेंद्र यादव निवासी उसरी बुजुर्ग अमिला मादी रोड पर देर शाम घर वापस आ रहे थे। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी । जैसे ही वो उसरी खुर्द गांव के पास पहुंचे बाइक अचानक से लहरा कर पलट गई।बाइक पलटने से दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर दोनों को बडरांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिमन्यु चौहान को मृत घोषित कर दिया वहीं अंगद यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अंगद यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।