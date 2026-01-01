Mau News: पहले जन्मदिन के दिन ही बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़, सड़क दुर्घटना में हुई पिता की मौत

Mau news, Pc: patrika
Mau Accident News: बेटे के पहले जन्मदिन की खुशियां एक पल में गायब हो गईं जब उसके सर से पिता का आया उठ गया। साल भर का पुत्र अभी पिता को ठीक ढंग से जन भी नहीं पाया था तभी जहां पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई वहीं पिता का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिमन्यु चौहान पुत्र भरत चौहान उम्र(20 ) निवासी भटौली, और अंगद यादव ( 25) पुत्र महेंद्र यादव निवासी उसरी बुजुर्ग अमिला मादी रोड पर देर शाम घर वापस आ रहे थे। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी । जैसे ही वो उसरी खुर्द गांव के पास पहुंचे बाइक अचानक से लहरा कर पलट गई।बाइक पलटने से दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर दोनों को बडरांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिमन्यु चौहान को मृत घोषित कर दिया वहीं अंगद यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अंगद यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
आपको बता दें कि अभिमन्यु चौहान की 3 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। उसके दो बच्चे एक बेटी और एक बेटा हैं। बेटा अभी साल भर का ही हुआ है। कल उसका पहला जन्मदिन था। अभिमन्यु की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
