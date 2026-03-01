मऊ में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, जहरीली मिठाइयों पर चला बुलडोजर, 10 कुंतल रसगुल्ला-गुलाब जामुन कराया नष्ट

तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम ने लगभग 10 कुंतल छेना रसगुल्ला और गुलाब जामुन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है, को मौके पर ही नष्ट करा दिया। साथ ही पांच अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जांच टीम में पंकज सिंह राणा, रीता देवी और ओमप्रकाश यादव सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में यदि खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित दुकानदार बृजेश गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।