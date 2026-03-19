चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ: मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्ति में डूबा जनपद

शहर के प्रमुख मंदिरों—शीतला मंदिर, आजमगढ़ मोड़ स्थित सिद्धिदात्री मंदिर और फातिमा मोड़ स्थित दुर्गा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह तड़के से ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। कई श्रद्धालु व्रत रखकर माता रानी के जयकारे लगाते हुए घंटों लाइन में खड़े नजर आए। पूरे दिन मंदिर परिसरों में भक्तों की आवाजाही बनी रही।