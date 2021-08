15 अगस्त के बाद अलग वर्दी में नजर आएंगे एसएसएफ के जवान

SSF personnel will be seen in different uniforms after 15 August- 15 अगस्त के बाद यूपी एसएसएफ जवान नई वर्दी में नजर आएंगे। दरअसल, मेट्रो की सुरक्षा में एसएसएफ के जवानों की तैनाती के बाद अब जल्द लखनऊ रेंज के छह जिले लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव के कोर्ट परिसरों में भी एसएसएफ की तैनाती किये जाने की तैयारी है।