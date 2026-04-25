594 किमी का गंगा एक्सप्रेसवे तैयार: मेरठ से प्रयागराज के बीच सफर होगा तेज, 29 अप्रैल को पीएम करेंगे लोकार्पण

इस विशाल परियोजना को चार प्रमुख पैकेज में विभाजित कर अलग-अलग एजेंसियों को सौंपा गया, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई। पहले पैकेज की लंबाई 129.70 किमी और लागत 9 हजार करोड़ से अधिक रही। दूसरे पैकेज की लंबाई 151.70 किमी और लागत लगभग 9 हजार करोड़ रुपये रही। तीसरे पैकेज की लंबाई 155.70 किमी और लागत भी करीब 9 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई। चौथे और सबसे लंबे पैकेज की लंबाई 156.847 किमी है, जिसकी लागत लगभग 9.5 हजार करोड़ रुपये रही। इस मल्टी-पैकेज मॉडल ने परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।