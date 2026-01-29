29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘सरकार को झटका…’ UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर

UGC रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 29, 2026

OP Rajbhar

OP Rajbhar

Minister Om Prakash Rajbhar on Supreme Court stay on UGC Regulation 2026: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "जिस दिन से UGC आया मैं उसी दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है आप जाओ न्याय मिलेगा। सरकार ने कहा कि कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी और संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और रोक लगाई है। आगे सुनवाई होगी…"

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है, जिसे 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

क्यों विवादों में था UGC का नया नियम?

UGC के इन नए नियमों को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम मनमाने हैं और इनमें भेदभाव की संभावना है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये नियम न केवल संविधान के खिलाफ हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का भी उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर विस्तार से विचार करेगा। तब तक UGC के नए नियम लागू नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, BJP नेता करण भूषण सिंह का बड़ा बयान
गोंडा
BJP नेता करण भूषण सिंह ने फैसले का किया स्वागत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 03:05 pm

Published on:

29 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सरकार को झटका…’ UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार, यूपी में बिजली हुई 10% महंगी

यूपी में बिजली हुई 10% महंगी
लखनऊ

‘बात सिर्फ नियम की नहीं, नीयत की भी’, UGC के नए नियमों पर रोक लगने के बाद ये क्या बोल गए अखिलेश यादव?

akhilesh yadav big statement after sc stays new ugc rules
लखनऊ

‘संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि’, UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

brijbhushan singh big statement after sc stays new ugc rules
लखनऊ

Up budget 2026 Date in hindi: आ गई तारीख, योगी सरकार इस दिन पेश करेगी यूपी का बजट

9 फरवरी से UP बजट सत्र
लखनऊ

सोना 1.88 लाख पहुंचा, चांदी 4 लाख पार, सर्राफा बाजार में तेज उछाल से निवेशक चौंके

Gold Silver Price Today
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.