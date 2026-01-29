‘सरकार को झटका…’ UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर

Minister Om Prakash Rajbhar on Supreme Court stay on UGC Regulation 2026: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "जिस दिन से UGC आया मैं उसी दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है आप जाओ न्याय मिलेगा। सरकार ने कहा कि कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी और संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और रोक लगाई है। आगे सुनवाई होगी…"