UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

UGC New Rule Breaking News: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाए जाने पर कहा, "सभी प्रस्ताव पारित हुए… 9 तारीख से सत्र चलेगा… केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है… प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक युग पुरूष हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। वे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है…"