29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 29, 2026

UGC कानून पर संजय निषाद का बड़ा बयान

UGC कानून पर संजय निषाद का बड़ा बयान Source- FB

UGC New Rule Breaking News: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाए जाने पर कहा, "सभी प्रस्ताव पारित हुए… 9 तारीख से सत्र चलेगा… केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है… प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक युग पुरूष हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। वे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है…"

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है, जिसे 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद प्रतीक भूषण का बड़ा बयान: लिखा-जाति संबंधी नियम…

brij bhushan Sharan singh son prateek bhushan singh big statement after sc stays new ugc rules
लखनऊ

लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री की अटैची से 50 हजार चोरी, सुरक्षा जांच पर उठे सवाल

अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक? यात्री की अटैची से 50 हजार रुपये चोरी, FIR दर्ज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

BJP को उसकी ही ‘पिच’ पर सपा देगी चुनौती! अखिलेश यादव बोले-आहत संत अर्थात सत्ता का अंत

up assembly elections 2027 samajwadi party may give tough challenge to bjp know akhilesh yadav statement
लखनऊ

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ लाए गए, सुरक्षा घेरा कड़ा, समर्थकों का विरोध बढ़ा

अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ पहुंचे, आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर 27 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानिए क्या होगा खास

लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर: 27 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट का सपना होगा हकीकत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.