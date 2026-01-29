Amausi Airport: लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री की अटैची से 50 हजार चोरी, सुरक्षा जांच पर उठे सवाल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की गहन जांच की जा रही है। स्क्रीनिंग क्षेत्र में गतिविधियों को खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस समय और किस परिस्थिति में सामान के साथ छेड़छाड़ हुई। यदि फुटेज में संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जांच कर रही है। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है।