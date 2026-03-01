UP Bank Holidays : मार्च के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग सेवाओं पर ‘ताला’, 6 दिनों में से केवल 1 दिन खुलेंगे बैंक

उत्तर प्रदेश में मार्च का महीना सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मियों के लिए राहत भरा रहा है। इससे पहले होली के अवसर पर भी सरकार ने 2, 3 और 4 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया था। चूंकि 1 मार्च को रविवार था, इसलिए उस समय भी लगातार 4 दिनों तक संस्थान बंद रहे थे। अब महीने के अंत में एक बार फिर 4 दिन का लंबा वीकेंड (26 से 29 मार्च) लोगों को मिल रहा है।