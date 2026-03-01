UP Bank Holidays : मार्च के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग सेवाओं पर ‘ताला’, 6 दिनों में से केवल 1 दिन खुलेंगे बैंक

मार्च के आखिरी सप्ताह में 6 में से 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, PC- Gemini
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के निवासियों और व्यापारियों के लिए मार्च का आखिरी हफ्ता वित्तीय चुनौतियों भरा साबित हो सकता है। त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के संयोग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां अगले 6 दिनों में बैंक केवल एक ही दिन कामकाज के लिए खुलेंगे। यदि आपको बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामनवमी पर दो दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद बैंकिंग कैलेंडर पूरी तरह बदल गया है। छुट्टियों का सिलसिला कुछ इस प्रकार है:
26 मार्च (गुरुवार):रामनवमी का पहला अवकाश।
27 मार्च (शुक्रवार): रामनवमी का दूसरा घोषित अवकाश।
28 मार्च (शनिवार): महीने का 'चौथा शनिवार' होने के कारण देशभर के बैंक नियमानुसार बंद रहेंगे।
29 मार्च (रविवार): साप्ताहिक अवकाश।
30 मार्च (सोमवार): इस पूरे हफ्ते में केवल इसी दिन बैंक शाखाएं ग्राहकों के लिए खुलेंगी।
31 मार्च (मंगलवार): महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पुनः बैंकों में अवकाश रहेगा।
मार्च का महीना वित्तीय वर्ष (Financial Year) का आखिरी महीना होता है। ऐसे में लगातार छुट्टियों की वजह से टैक्स जमा करने, सरकारी चालान और अन्य क्लोजिंग से जुड़े कामों में देरी होने की संभावना है। हालांकि, बैंक अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग और ATM सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लेकिन चेक क्लियरिंग और ड्राफ्ट जैसे कामों के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में मार्च का महीना सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मियों के लिए राहत भरा रहा है। इससे पहले होली के अवसर पर भी सरकार ने 2, 3 और 4 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया था। चूंकि 1 मार्च को रविवार था, इसलिए उस समय भी लगातार 4 दिनों तक संस्थान बंद रहे थे। अब महीने के अंत में एक बार फिर 4 दिन का लंबा वीकेंड (26 से 29 मार्च) लोगों को मिल रहा है।
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