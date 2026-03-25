27 मार्च को रामनवमी: सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा पूजन, लखनऊ के मंदिरों में भव्य तैयारियां

मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही साफ-सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धार्मिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बन रहे शुभ योगों के कारण रामनवमी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए।