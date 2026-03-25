New LPG Rules: लखनऊ में गैस बुकिंग नियम बदले: अब तय समय अंतराल के बाद ही मिलेगा सिलिंडर, जानें नए नियम

New LPG Rules in Lucknow: देश में फ्यूल और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर उत्पन्न हो रही चुनौतियों के बीच अब एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालातों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर अब घरेलू गैस वितरण प्रणाली पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति और बुकिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

