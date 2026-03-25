New LPG Rules: लखनऊ में गैस बुकिंग नियम बदले: अब तय समय अंतराल के बाद ही मिलेगा सिलिंडर, जानें नए नियम

लखनऊ में गैस बुकिंग के नए नियम लागू, तय अंतराल के बाद ही मिलेगा सिलेंडर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
New LPG Rules in Lucknow: देश में फ्यूल और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर उत्पन्न हो रही चुनौतियों के बीच अब एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालातों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर अब घरेलू गैस वितरण प्रणाली पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति और बुकिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
नए निर्देशों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी निर्धारित समय अंतराल के बाद ही प्राप्त होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और सभी गैस एजेंसियों को इसके पालन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सीमित संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
यूपी एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के तहत सिलेंडर वितरण को नियंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न न हो।
नए नियमों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास दो गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, उन्हें अब एक सिलेंडर लेने के बाद अगले सिलेंडर के लिए कम से कम 35 दिनों का इंतजार करना होगा। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के पास केवल एक ही सिलिंडर है, उन्हें 25 दिनों के अंतराल के बाद ही नया सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
यह बदलाव विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा, जो पहले आवश्यकता अनुसार कभी भी गैस बुकिंग कर सकते थे। अब उन्हें अपने उपयोग और खपत की योजना पहले से बनानी होगी। इससे गैस की अनावश्यक खपत पर भी नियंत्रण लगेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।
इसके अलावा, तेल कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से ही गैस बुकिंग करें, जिससे समय की बचत के साथ-साथ रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले भी पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को सीमित किया जा चुका है। इस कदम का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना है, जो पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर हैं। इससे गैस वितरण में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सोच-समझकर किया जाए और सभी उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए।
हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं ने इन नए नियमों को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि जिन परिवारों में गैस की खपत अधिक है, उन्हें निर्धारित समय तक इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और हालात सामान्य होने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।
सरकार और तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस कठिन समय में सहयोग करें और गैस का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करें। साथ ही, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
कुल मिलाकर, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लागू किए गए ये नए गैस बुकिंग नियम ऊर्जा संकट के बीच एक संतुलित व्यवस्था बनाने का प्रयास हैं। यदि उपभोक्ता इन नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल गैस की उपलब्धता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में किसी बड़ी समस्या से भी बचा जा सकेगा
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