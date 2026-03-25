UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी

वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 मई 2027 तक निर्धारित है, ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत उससे पहले चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। इन दौरों का उद्देश्य न केवल विकास कार्यों को गति देना है, बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करना भी है।