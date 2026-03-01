हर गांव तक बस, हर गांव तक विकास, 12 हजार गांवों को जोड़ेगी योगी सरकार

सरकार 'शोर कम, काम ज्यादा' के मंत्र के साथ अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने पर जोर दे रही है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक योजना के तहत प्रदेश की 59 हजार से ज्यादा ग्राम सभाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि करीब 5 हजार ऐसे गांव, जहां बड़ी बसें नहीं पहुंच सकतीं, वहां 28 सीटों तक की छोटी बसें चलाई जाएंगी। हर ग्राम पंचायत में दिन में कम से कम दो बार बस सेवा सुनिश्चित होगी। सुबह 10 बजे से संचालन शुरू होकर रात 8 बजे तक बसों की गांव में वापसी अनिवार्य होगी।