यूपी बोर्ड 2022 की 12वीं कक्षा की नई टॉपर, जानें कैसा बदल गया रिजल्ट

अ+ अ- लखनऊPublished: Oct 22, 2022 10:53:37 am Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

UP Board 2022 12th class new topper उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2022 की कक्षा 12वीं की नई टॉपर का ऐलान किया गया है। जुडवां बहन ने जानें कैसा अपनी बहन को दी मात जानें

UP Board 2022 12th class new topper name

यूपी बोर्ड 2022 की 12वीं कक्षा की नई टॉपर, जानें कैसा बदल गया रिजल्ट

उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2022 की कक्षा 12वीं की नई टॉपर का ऐलान किया गया है। यूपी बोर्ड 2022 की 12वीं कक्षा के रिजल्ट में दिव्यांशी ने पूरे यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त कर वाहवाही लूटी। पर दिव्यांशी अपने स्थान को लम्बे समय तक बरकरार नहीं रह सकी। यूपी बोर्ड 2022 की कक्षा 12वीं के घोषित नए रिजल्ट में दिव्यांशी को 2 नम्बरों से मात देकर फतेहपुर जिले की दिव्या नई टॉपर बन गई हैं। दिव्‍यांशी ने 477 नंबर के साथ टॉपर किया था पर दिव्‍या के स्‍क्रूटनी के बाद आए नंबर से उसका कुल टोटल 479 हो गए हैं। जिस आधार पर दिव्‍या यूपी बोर्ड 2022 की कक्षा 12 की नई टॉपर बन गई है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि, दिव्‍या की जुडवां बहन है।

स्‍क्रूटनी ने बनाया टॉपर अब हुआ यूं कि, उत्‍तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा का रिजल्‍ट आया। दिव्‍या ने जब अपने हिंदी पेपर के नंबरों को देखा तो बेहद नाखुश हुई। उसने स्‍क्रूटनी के लिए आवेदन किया। अब जब हिंदी पेपर की स्‍क्रूटनी हुई तो पता चला कि, दिव्या के हिंदी में 38 नंबर बढ़ गए। फिर क्या था दिव्या की ख्ुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यूपी बोर्ड को भी अपना नया रिजल्ट घोषित करना पड़ा। क्योंकि इन नए मिले नम्बरों की वजह से दिव्‍या का कुल टोटल बहन दिव्यांशी से 2 अंक ज्‍यादा हो गए हैं। इस वजह से यूपी बोर्ड 2022 के 12वीं कक्षा की नई टॉपर दिव्यांशी नहीं दिव्या बन गई। दिव्या और दिव्यांशी दोनों ही जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज राधानगर की छात्राएं थी। यह भी पढ़ें School Holidays in Diwali Festival : दीपावली फेस्टिवल में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानें दिव्यांशी टॉपर नहीं, अब दूसरा स्थान मिला नई मार्कशीट आने के साथ ही अब जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज राधानगर की छात्राओं ने राज्य की टॉपर लिस्‍ट में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। दिव्यांशी का अब राज्य में दूसरा स्थान मिला है। उन्‍होंने 18 जून को घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में लगभग 22 लाख उम्मीदवारों में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नई मार्कशीट आने के साथ ही अब जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज राधानगर की छात्राओं ने राज्य की टॉपर लिस्‍ट में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। दिव्यांशी का अब राज्य में दूसरा स्थान मिला है। उन्‍होंने 18 जून को घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में लगभग 22 लाख उम्मीदवारों में शीर्ष स्थान हासिल किया था। यह भी पढ़ें यूपी में फ्री शिक्षा योजना के बारे में जानें, कौन है पात्र कमाल है, स्क्रूटनी के बाद नम्बर 56 से बढ़कर 94 हो गए दिव्या के हिंदी में स्क्रूटनी के बाद नम्बर 56 से बढ़कर 94 हो गए। हालांकि, दिव्यांशी की जुड़वां बहन दिव्या ने सभी विषयों में उनसे बेहतर नंबर प्राप्त किए थे। नंबर बढ़ने से वह न सिर्फ मेरिट लिस्‍ट में आ गईं, बल्कि स्‍टेट टॉपर भी बन गईं। दिव्या के हिंदी में स्क्रूटनी के बाद नम्बर 56 से बढ़कर 94 हो गए। हालांकि, दिव्यांशी की जुड़वां बहन दिव्या ने सभी विषयों में उनसे बेहतर नंबर प्राप्त किए थे। नंबर बढ़ने से वह न सिर्फ मेरिट लिस्‍ट में आ गईं, बल्कि स्‍टेट टॉपर भी बन गईं। पढ़ना जारी रखे