यूपी बोर्ड की परीक्षा का आखिरी दिन, दोनों पालियों में होगी परीक्षा

लखनऊPublished: Mar 09, 2024 07:49:51 am Submitted by: Ritesh Singh

Last day of UP Board exams: 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए सम्मिलित, 22 फरवरी से शुरू हुई थी हाईस्कूल एवं इंटर की परीक्षा।

UP Board exams

Last day of UP Board 2024 exams : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटर की परीक्षा का अंतिम दिन है। दोनों पालियों में दो लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बोर्ड ने शुक्रवार को शिवरात्रि के अवकाश में भी परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी की समीक्षा की। अब तक की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है।