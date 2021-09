योगी सरकार की बंपर छूट, अब तक नहीं भरा है बिजली का बिल तो है एक मौका, सरचार्ज से शत प्रतिशत छूट

UP Government Big Relief in Electricity Bill Surcharge- कोरोना काल (Covid) में बिजली बिल का भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को योगी सरकार (UP Government) ने राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उच्चस्तरीय बैठक में किसानों, व्यापारियों व छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज से शत प्रतिशत छूट देने के लिए दो दिन में ओटीएस का प्रारूप तैयार करके पेश करने के निर्देश दिए हैं।