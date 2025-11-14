Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Rent Agreement: 10 साल तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में यूपी सरकार की बड़ी राहत

UP Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 10 वर्ष तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस में व्यापक छूट देकर सरकार ने आम जनता को राहत दी है। अब किरायेदारी विवाद कम होंगे और पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनेगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 14, 2025

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किरायेदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया कदम (फोटो सोर्स : Information Department )

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किरायेदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया कदम (फोटो सोर्स : Information Department )

UP Cabinet Rent Agreement : प्रदेश सरकार ने किरायेदारी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और विवाद रहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस में व्यापक छूट देने का फैसला लिया गया। यह कदम आने वाले वर्षों में रेंट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, मालिक–किरायेदार संबंधों को बेहतर बनाने और लंबे समय से चली आ रही अनौपचारिक किरायेदारी की समस्या को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लिखित किरायानामे को प्रोत्साहन-विवाद होंगे कम

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं। यदि लिखित होते भी हैं तो उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। इससे भवन स्वामी और किरायेदार के बीच छोटे-छोटे विवाद भी बड़े कानूनी विवादों का रूप ले लेते हैं। सरकार चाहती है कि किरायेदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जिसके लिए रेंट एग्रीमेंट का लिखित और पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। अब शुल्क कम होने से लोग आसानी से रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत कराएंगे और अनावश्यक विवादों की संभावना घटेगी। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

वर्तमान व्यवस्था में थी कई जटिलताएँ

खन्ना ने बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि की किरायेदारी की रजिस्ट्री अनिवार्य है। लेकिन इसकी जानकारी और जागरूकता की कमी, साथ ही अधिक शुल्क होने के कारण लोग इसे कराने में हिचकते थे। कई बार यह भी देखा गया कि बिजली विभाग या GST विभाग की जांच के दौरान पता चलता है कि किरायेदारी विलेख बिना रजिस्ट्री के चल रहा है। इसके बाद स्टाम्प शुल्क की अधिक धनराशि वसूलनी पड़ती है, जिससे असुविधा बढ़ती है। सरकार का मानना है कि यदि शुल्क अधिक होगा तो आमजन औपचारिक किरायेदारी से बचते ही रहेंगे। इसलिए शुल्क को ‘सुलभ और सीमित’ करना जरूरी था।

शुल्क में छूट का दायरा-क्या हुआ बदलाव

नई व्यवस्था के तहत किरायेदारी विलेख पर अधिकतम स्टाम्प शुल्क और अधिकतम रजिस्ट्री शुल्क की निश्चित सीमा निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • शुल्क किरायेदारी अवधि और औसत वार्षिक किराए के आधार पर तय होगा
  • अधिकतम औसत वार्षिक किराया सीमा: ₹10 लाख
  • टोल पट्टे और खनन पट्टे छूट से बाहर
  • छूट लागू होने से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और औपचारिक किरायेदारी बढ़ेगी.स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय आम जनता को सीधी राहत देगा। अब उन्हें भारी शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे किरायेदारी विलेख बनवाना आसान होगा।

नई दरें: अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस

औसत वार्षिक किराया: ₹2,00,000 तक

वधिअधिकतम शुल्क
1 वर्ष तक₹500
1–5 वर्ष₹1500
5–10 वर्ष₹2000

औसत वार्षिक किराया: ₹2,00,001 – ₹6,00,000

अवधि
अधिकतम शुल्क
1 वर्ष तक₹1500
1–5 वर्ष₹4500
5–10 वर्ष₹7500

औसत वार्षिक किराया: ₹6,00,001 – ₹10,00,000

अवधिअधिकतम शुल्क
1 वर्ष तक₹2500
1-5 वर्ष तक₹6000
5–10 वर्ष₹10000

ये भी पढ़ें

Gold Price Update: फिर बढ़े सोना-चांदी के भाव, 24 कैरेट सोना ₹1.31 लाख और चांदी ₹1.70 लाख प्रति किलो
लखनऊ
फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम: निवेशकों की बढ़ी चिंता, बाजार में फिर लौटी हलचल (फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 03:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Rent Agreement: 10 साल तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में यूपी सरकार की बड़ी राहत

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिहार में NDA की प्रचंड वापसी: केशव प्रसाद मौर्य बोले- नीतीश ही बनेंगे सीएम, अखिलेश को भेजेंगे 11 किलो लड्डू

keshav prasad maurya sends laddu nda wins bihar election 2025 nitish kumar cm
लखनऊ

‘बिहार में खेल SIR ने किया है…’ अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़; CCTV की तरह हमारा PPTV…

akhilesh yadav reaction to nda lead in bihar said election conspiracy exposed up politics
लखनऊ

UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

पुलिस मुख्यालय पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान

delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow
लखनऊ

मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

shaheen parvez maldives terror links lucknow kashmir network exposed
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.