योगी सरकार का बड़ा ऐलान! होमगार्ड में 44 हजार पदों पर भर्ती, प्लाटून कमांडर से लेकर जवान तक की होगी नियुक्ति

UP Home Guard Recruitment: उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, योगी सरकार ने होमगार्ड विभाग में एक विशाल भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह भर्ती अभियान कुल 44 हजार से अधिक पदों पर होगा, जो राज्य के सुरक्षा ढांचे को एक नई ताकत और दिशा प्रदान करेगा।
इस भर्ती से न केवल होमगार्ड संगठन की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले शुरू होने जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध हो सकेगा।
इस भर्ती अभियान में सिर्फ होमगार्ड के जवानों की ही नहीं, बल्कि उच्च पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। कुल 43,327 होमगार्डों के अलावा, 2314 प्लाटून कमांडर, 783 कंपनी कमांडर और 770 सहायक कंपनी कमांडर के महत्वपूर्ण पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इन पदों पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों की नियुक्ति से होमगार्ड संगठन का नेतृत्व और प्रबंधन और अधिक प्रभावी होगा। यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी ताकि उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके।
अभी तक होमगार्ड की भर्तियां मंडल स्तर पर होती थीं, जिसमें कई बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में होमगार्ड संगठन की समीक्षा बैठक में एक बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने होमगार्ड भर्ती के लिए एक अलग से बोर्ड गठित करने और एक नई नियमावली तैयार करने का आदेश दिया है। इस नए भर्ती बोर्ड का गठन होने से चयन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और संगठित हो जाएगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के मौका मिल सकेगा।
इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार ही चुने जाएं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण या अनुभव है।
यह कदम राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित करेगी कि चयनित उम्मीदवार बुनियादी ज्ञान और कौशल से लैस हों।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पंचायत चुनाव से पहले शुरू कर दी जाए। इस कदम का दोहरा लाभ है। एक ओर, यह भर्ती प्रक्रिया संगठन की क्षमता को बढ़ाएगी, वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। यह भर्ती सिर्फ रोजगार के अवसर ही नहीं पैदा करेगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार भी लाएगी।