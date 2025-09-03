योगी सरकार का बड़ा ऐलान! होमगार्ड में 44 हजार पदों पर भर्ती, प्लाटून कमांडर से लेकर जवान तक की होगी नियुक्ति

अभी तक होमगार्ड की भर्तियां मंडल स्तर पर होती थीं, जिसमें कई बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में होमगार्ड संगठन की समीक्षा बैठक में एक बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने होमगार्ड भर्ती के लिए एक अलग से बोर्ड गठित करने और एक नई नियमावली तैयार करने का आदेश दिया है। इस नए भर्ती बोर्ड का गठन होने से चयन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और संगठित हो जाएगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के मौका मिल सकेगा।