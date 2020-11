कोरोना काल में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, आरबीआई की 9 कसौटियों में से 8 पर खरा उतरा राज्य

कोरोनाकाल (Coronavirus in UP) में यूपी सरकार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार यूपी ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

लखनऊ. कोरोनाकाल (Coronavirus in UP) में यूपी सरकार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार यूपी ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसका आंकलन आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 9 कसौटियों से किया गया है, जिसमें आठ पर सरकार न केवल खरी उतरी है, बल्कि बाकी सभी प्रदेश में अव्वल भी आई है। इसमें कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमण मरीजों के लिए अस्‍पताल, मेडिकल उपकरण, मास्‍क और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने व प्रवासी मजदूरों की मदद करने जैसी बातें शामिल हैं।

यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सबसे तेज और प्रभावी तरीके से काम किया है। यह तब है जब स्‍वास्‍थ्‍य पर प्रति व्‍यक्ति खर्च के मामले में यूपी नीचे से दूसरे पायदान पर है। मेडिकल खर्च की बात करें कि सूबे में प्तति व्यक्ति 1065 रुपए है खर्च होता है, जबकि 3808 रुपए प्रति व्‍यक्ति मेडिकल खर्च के साथ दिल्‍ली टॉप पर है।

गरीबों को मुफ्त राशन देने में यूपी नंबर वन-

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों में मुफ्त राशन देने के मामले में यूपी नंबर वन रहा है। इसके बाद देश के 15 राज्यों को जगह मिली है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों व दिहाड़ी मजदूरों की सरकार लगातार मदद करती दिखी थी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है।

कोरोना केयर फंड का इस्तेमाल करने के मामले में यूपी अव्वल-

यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सर्वाधिक खर्च कर उसे बेहतर बनाया है। कोरोनाकाल में कोविड अस्पताल, वेंटिलेटर्स इत्यादि की संख्या बढ़ी है। इस मामले में भी यूपी शीर्ष पर है। कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज मुहैया कराने के मामले में, टेस्टिंग लैब बनाने के लिए कोरोना केयर फंड के मामले भी यूपी आगे रहा है। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सुविधा के मामले में यूपी, त्रिपुरा और तमिलनाडु का नाम है। डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ को एन-95 मास्क वितरण के मानक पर यूपी पहले स्थान पर है।