UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती, SI और ASI के लिए नोटिफिकेशन जारी

UP Police Announced Direct Recruitment for 537 SI and ASI Posts in 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के कुल 537 रिक्त पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की घोषणा कर दी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है, जो पुलिस विभाग में तकनीकी, लिपिकीय और गोपनीय सेवाओं से जुड़े पदों पर काम करना चाहते हैं। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।