UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती, SI और ASI के लिए नोटिफिकेशन जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
UP Police Announced Direct Recruitment for 537 SI and ASI Posts in 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के कुल 537 रिक्त पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की घोषणा कर दी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है, जो पुलिस विभाग में तकनीकी, लिपिकीय और गोपनीय सेवाओं से जुड़े पदों पर काम करना चाहते हैं। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।
जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार, यह भर्ती तीन अलग-अलग श्रेणियों के पदों के लिए की जा रही है-
इन तीनों पदों को मिलाकर कुल 537 पद भरे जाएंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता, तकनीकी दक्षता और पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।
तीनों श्रेणियों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 19 जनवरी 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को पहले से जमा की गई आवेदन शुल्क (Application Fee) से संबंधित किसी प्रकार के करेक्शन या एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, उनके लिए बोर्ड द्वारा एक अलग करेक्शन विंडो प्रदान की गई है।
फीस एडजस्टमेंट विंडो: 20 जनवरी से 22 जनवरी तक, इस अवधि में अभ्यर्थी अपने भुगतान से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
UPPRPB द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारियां दी गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-
इसके अलावा, भर्ती से संबंधित सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स के प्रोफॉर्मा भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बोर्ड के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और प्रदर्शन आधारित होगी। इसमें प्रमुख रूप से निम्न चरण शामिल हो सकते हैं
भर्ती की घोषणा के बाद प्रदेशभर के युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से पुलिस विभाग में लिपिकीय और तकनीकी पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर बेहद अहम माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं ने इसे अपने करियर के लिए एक बड़ा मौका बताया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अभ्यर्थी किसी भी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें। भर्ती से संबंधित सही और प्रमाणिक जानकारी केवल uppbpb.gov.in पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी दलाल या फर्जी एजेंट के झांसे में न आएं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।
