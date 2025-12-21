Weather: न पराली न पटाखे, फिर भी BKT में जहरीली हवा, ठंड के साथ बढ़ा वायु प्रदूषण संकट

बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर, कठवारा, मोहम्मदपुर, सहपुरवा सहित दर्जनों गांवों में बीते कुछ वर्षों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे हवा में घुला जहर लोगों की सेहत पर सीधा हमला कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में संचालित कुछ फैक्ट्रियां,खासतौर पर कठवारा गांव के किनारे स्थित नूडल्स फैक्ट्री दिन-रात काला, जहरीला धुआं उगल रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह धुआं न केवल हवा को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि घरों के भीतर तक फैलकर लोगों को बीमार कर रहा है। हालात यह हैं कि गांव के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लोग खांसी, सांस में जलन, थकान, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।