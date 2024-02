UP Police Constable Bharti Exam: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी

UP Police Constable Bharti Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दूसरे दिन की परीक्षा आज यानी 18 फरवरी 2024 को हो रही है। इस दिन सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

UP Police recruitment exam being held under tight security for second day