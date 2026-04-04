‘पंकज चौधरी को पड़ेगी दिल्ली-लखनऊ की दोहरी डांट…’ नकली नोट कांड में अखिलेश यादव ने साधा निशाना, BJP का पलटवार

अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कई सवाल उठाए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा कि 5 बड़ा या7 ?, विधायक बड़ा या सांसद?, राज्य बड़ा या केंद्र?, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का?, बैठक बड़ी या नोटिस?, गोरखपुर बड़ा या दिल्ली?। अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बोलने से पहले पता होता कि नकली नोट का धंधा करने वाले भाजपा के अपने ही अंतरंग लोग हैं तो शायद वे कभी नहीं बोलते। उन्होंने विशेष सलाह देते हुए कहा कि अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को शक है, तो नकली नोट जालसाज के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवा लें, भाजपा का पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा।