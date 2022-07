अब अपराधियों की 'घंटी' बजाने की तैयारी, किया मनबढ़ई तो गए काम से

New Technology: उत्तर प्रदेश में अब आधुनिक तकनीक से अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अब अपराधी ट्रेन से भाग नहीं पाएंगे। जैसे ही रेलवे स्टेशन में एंट्री करेंगे तो...

भारतीय रेल द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। रेलवे स्टेशनों पर सूचीबद्ध अपराधी प्रवेश करेगा तो तत्काल अलार्म बजेगा। इसके लिए यूपी के कानपुर सेंट्रल सहित 76 तो देश के 756 स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम (वीएसएस) लगाने की मंजूरी दी गई है। यह काम भारतीय रेल और रेल टेल के निर्भया कोष के तहत कराया जा रहा है। वीएसएस लगाने की समयसीमा भी भारतीय रेल ने जनवरी-2023 तय कर दी है। इस योजना के दूसरे चरण में बाकी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिहाज से वीएसएस लगाया जाएगा। अब अपराधि ट्रेन से नहीं भाग पाएंगे।

UP Railway Station alarm will sound if criminal trying run away from UP