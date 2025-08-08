UP Tourism Funding: लखनऊ मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, 34 परियोजनाओं पर सरकार खर्च करेगी 16.35 करोड़ रुपये

UP Heritage and Culture: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में पर्यटन विकास को एक नई उड़ान देने के लिए 34 प्राचीन और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इन परियोजनाओं पर लगभग 16 करोड़ 35 लाख 75 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस घोषणा की जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से लखनऊ मंडल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत पहचान दिलाई जाएगी।