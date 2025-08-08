Monsoon Rain Alert UP: कभी थमे, कभी बरसे- उत्तर प्रदेश में मानसून का मूड बना अनदेखा सिरदर्द

Monsoon Mayhem in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में इस साल का मानसून एकदम अप्रत्याशित और अस्थिर साबित हो रहा है। मौसम का यह उतार-चढ़ाव कभी राहत देता है तो कभी सिरदर्द बन जाता है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश का पैटर्न इतना असमान है कि किसानों, प्रशासन और आम नागरिकों के लिए योजना बनाना मुश्किल हो गया है। कहीं बादल सिर्फ डरा कर चले जाते हैं, तो कहीं घंटों तक मूसलाधार बारिश जनजीवन को ठप कर देती है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है। कभी तेज बारिश, कभी हल्की फुहार और बीच-बीच में अस्थायी ठहराव, यही इस मानसून की पहचान बन गई है।