Flood havoc in UP: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, CM Yogi ने तेज किए राहत-बचाव कार्य

बहराइच में घाघरा नदी के उफान और भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और घाघरा घाट गेज स्टेशन पर जलस्तर व जलप्रवाह की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बाढ़ चौकियों और चिकित्सा शिविरों का निरीक्षण किया। मंत्री ने ग्रामीणों को खाद्य सामग्री किट वितरित करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार संकट की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और एसपी रामनयन सिंह भी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। नावों के जरिए राहत सामग्री और दवा किट प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं।