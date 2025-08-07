Yogi Government: रक्षाबंधन व जन्माष्टमी से पहले 36 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 1100 करोड़ रुपये

Yogi Government Destitute Women उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर से पहले राज्य की 36 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को एक बड़ी राहत और सशक्तिकरण का तोहफा दिया है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत अगस्त के पहले सप्ताह में ही 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थी महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के तहत लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि त्योहारी मौसम से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जिससे वे सम्मानपूर्वक त्योहार मना सकें और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।