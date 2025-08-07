Action: शिक्षा विभाग की दोहरी कार्रवाई: 244 शिक्षक तबादले की कतार में, अवैध स्कूलों पर चला हंटर

पिछले वर्षों में जिले में लगभग 200 विद्यालयों की पेयरिंग की गई थी, जिसमें बच्चों और शिक्षकों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया गया था। इस प्रक्रिया में कई शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में भेजा गया था जो उनके आवास से काफी दूरी पर थे। अब, विभाग "एक किलोमीटर के भीतर पेयरिंग" की नीति के तहत इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) भूपेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पेयरिंग विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट सौंपें। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विद्यालयों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।