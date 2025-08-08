8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

लखनऊ

School Holiday: भारी बारिश का असर, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आज बंद

Lucknow Shuts Schools Amid Heavy Rain: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लखनऊ में जनजीवन ठप हो गया है। जलभराव और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए डीएम विशाख जी ने गुरुवार को नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को सुरक्षित घर पर रखने की अपील की है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 08, 2025

नर्सरी से 8वीं तक स्कूल बंद – डीएम का आदेश फोटो सोर्स : Patrika
नर्सरी से 8वीं तक स्कूल बंद – डीएम का आदेश फोटो सोर्स : Patrika

School Today Rainy Day: राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात बाधित होने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी (डीएम) विशाख जी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आदेश के अनुसार, आज नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

पिछले 48 घंटों से हो रही मूसलधार बारिश ने लखनऊ के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर दिया है। आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज, इंदिरा नगर, अमीनाबाद और अन्य कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव के कारण जगह-जगह यातायात धीमा पड़ा है और पैदल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के अनुसार, बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक शहर में 110 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

UP Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट , अगले 24 घंटे में 26 जिलों में तेज बरसात
लखनऊ
मौसम विभाग ने जारी किया तात्कालिक पूर्वानुमान, 26 जिलों में बारिश की संभावना फोटो सोर्स : Social Media

डीएम का त्वरित निर्णय

डीएम विशाख जी ने गुरुवार सुबह मौसम की ताज़ा स्थिति और विभिन्न विभागों से मिले इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया। आदेश में कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर से बाहर न भेजें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। स्कूलों को भी आदेश दिया गया है कि वे इस दिन किसी भी प्रकार की कक्षा, परीक्षा या अतिरिक्त गतिविधि आयोजित न करें।

अभिभावकों ने जताई राहत

अवकाश की घोषणा के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली। हजरतगंज निवासी सीमा श्रीवास्तव, जिनकी बेटी कक्षा 5 में पढ़ती है, कहती हैं – "सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, पानी भी घुटनों तक भर गया था। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल होता। प्रशासन का यह फैसला सही समय पर लिया गया।"इसी तरह, आलमबाग के निवासी और अभिभावक राजेश सिंह ने बताया कि बारिश में स्कूल बसें और वैन समय पर नहीं चल पातीं, जिससे बच्चों को भीगने और बीमार होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा – "यह अवकाश बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी था।"

स्कूल प्रशासन भी सहमत

कई स्कूल प्रबंधकों ने भी डीएम के फैसले का स्वागत किया है। गोमती नगर स्थित एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा – "मौसम की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक कदम था। हम ऑनलाइन होमवर्क भेज रहे हैं ताकि पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो।"

मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने लखनऊ और आसपास के जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और मानसूनी गतिविधियों के कारण बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक, "लखनऊ में अगले 24 से 36 घंटे तक रुक-रुक कर भारी बारिश हो सकती है। नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए।"

जलभराव और यातायात व्यवस्था

भारी बारिश के चलते लखनऊ के कई अंडरपास और मुख्य मार्गों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर निगम और सिंचाई विभाग की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश से हालात में सुधार नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने हजरतगंज, चारबाग, कैसरबाग और आलमबाग क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रैफिक अपडेट जारी किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

बारिश और जलभराव के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने लोगों को साफ पानी पीने, खुले में पड़ी चीजें न खाने और घरों के आसपास पानी जमा न होने देने का आग्रह किया है।

पिछले वर्षों का अनुभव

लखनऊ में मानसून के दौरान इस तरह के हालात पहले भी बन चुके हैं। 2019 और 2021 में भी लगातार बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, ताकि हर बार बारिश में जनजीवन बाधित न हो।

प्रशासन की अपील

जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से हालात पर नजर रख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Action: शिक्षा विभाग की दोहरी कार्रवाई: 244 शिक्षक तबादले की कतार में, अवैध स्कूलों पर चला हंटर
प्रतापगढ़
बिना मान्यता के स्कूलों पर कसा गया शिकंजा फोटो सोर्स : Social Media

Published on:

08 Aug 2025 07:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Holiday: भारी बारिश का असर, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आज बंद

