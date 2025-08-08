School Holiday: भारी बारिश का असर, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आज बंद

अवकाश की घोषणा के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली। हजरतगंज निवासी सीमा श्रीवास्तव, जिनकी बेटी कक्षा 5 में पढ़ती है, कहती हैं – "सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, पानी भी घुटनों तक भर गया था। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल होता। प्रशासन का यह फैसला सही समय पर लिया गया।"इसी तरह, आलमबाग के निवासी और अभिभावक राजेश सिंह ने बताया कि बारिश में स्कूल बसें और वैन समय पर नहीं चल पातीं, जिससे बच्चों को भीगने और बीमार होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा – "यह अवकाश बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी था।"