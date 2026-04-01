यूपी में SIR में कटे 2.04 करोड़ नाम, कुल मतदाता घटकर 13.39 करोड़, जानें क्यों काटे गए नाम

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे लेकर वर्तमान में पूरे देश में एक विशेष अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR 2026) के दौरान बड़ी संख्या में नामों की कटौती देखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक साफ, सटीक और समावेशी लिस्ट तैयार करना है ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकें। यदि आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर 'Search your name in Electoral Roll' सेक्शन का चुनाव करें। यहाँ आप अपने EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर), अपने नाम और पिता/पति के नाम के विवरण से, या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आसानी से अपनी स्थिति जान सकते हैं।