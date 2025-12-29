New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट

नए साल से पहले यूपी में कहर बनकर आएगी ठंड
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी तापमान काफी नीचे गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति के बीच IMD ने यूपी में बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, नए साल पर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट होने की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में 29 दिसंबर को कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति बनी रहेगी। यह हालात 30 और 31 दिसंबर को भी नहीं रुकने वाले हैं। वहीं, 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से गिरेगा, जो लोगों के काल की तरह साबित होगा।
आज प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, अमेठी, रायबरेली, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा , सुल्तानपुर, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच,बरेली, रामपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस और एटा जिलों में सुबह-सुबह कोहरे का भयानक रूप देखने को मिला। कोल्ड डे के कारण लोगों को काफी ज्यादा ठंड लग रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। IMD के मुताबिक, आज पूरे दिन इन शहरों में ऐसी ही कोहरा छाया रहेगा।
IMD के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी हिस्सों में 1 जनवरी तक घना कोहरा बना रह सकता है। मौसम विभाग ने एडवाजरी जारी किया है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और जरूरत पड़ने पर घर में ही रहें। मौसम विभाग ने देवरिया , आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर,अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, जौनपुर और अंबेडकर नगर में येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक, सुबह के समय 500 से 800 मीटर के विजिबिलिटी वाला कोहरा देखने को मिलेगा।
