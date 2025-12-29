29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। IMD ने 29 से 31 दिसंबर तक कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 29, 2025

नए साल से पहले यूपी में कहर बनकर आएगी ठंड

नए साल से पहले यूपी में कहर बनकर आएगी ठंड

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी तापमान काफी नीचे गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति के बीच IMD ने यूपी में बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, नए साल पर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट होने की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में 29 दिसंबर को कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति बनी रहेगी। यह हालात 30 और 31 दिसंबर को भी नहीं रुकने वाले हैं। वहीं, 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से गिरेगा, जो लोगों के काल की तरह साबित होगा।

सुबह-सुबह कोहरे का भयानक रूप

आज प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, अमेठी, रायबरेली, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा , सुल्तानपुर, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच,बरेली, रामपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस और एटा जिलों में सुबह-सुबह कोहरे का भयानक रूप देखने को मिला। कोल्ड डे के कारण लोगों को काफी ज्यादा ठंड लग रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। IMD के मुताबिक, आज पूरे दिन इन शहरों में ऐसी ही कोहरा छाया रहेगा।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

IMD के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी हिस्सों में 1 जनवरी तक घना कोहरा बना रह सकता है। मौसम विभाग ने एडवाजरी जारी किया है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और जरूरत पड़ने पर घर में ही रहें। मौसम विभाग ने देवरिया , आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर,अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, जौनपुर और अंबेडकर नगर में येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक, सुबह के समय 500 से 800 मीटर के विजिबिलिटी वाला कोहरा देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुमार विश्वास बोले- नाव के बदले देना पड़ा मंत्री पद, कबि की टिप्पणी के बाद छिड़ गई नई बहस

डॉ कुमार विश्वास फोटो सोर्स @DrKumarVishvas X account
लखनऊ

Cold Wave : भीषण ठंड बनी दिल की दुश्मन, हार्ट अटैक मरीजों में 30 प्रतिशत उछाल, अस्पतालों में बढ़ा दबाव

लखनऊ समेत प्रदेश भर में सर्दी बनी जानलेवा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

SIR के बाद यूपी की वोटर लिस्ट में भूचाल, 2.88 करोड़ नाम कटे, गाजियाबाद-लखनऊ सबसे आगे

18.70 फीसदी मतदाता घटे, गाजियाबाद–लखनऊ में सबसे ज्यादा नाम कटे   (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

भीषण ठंड का कहर: लखनऊ DM और कानपुर DIOS के आदेश से कक्षा 1 से 12 तक स्कूल बंद

कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के विद्यालय नए साल के पहले दिन खुलेंगे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Schools Closed: भीषण शीतलहर के कहर से अलर्ट Yogi सरकार, यूपी के स्कूलों पर सख्त आदेश

लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कक्षा 12 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.