New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी तापमान काफी नीचे गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति के बीच IMD ने यूपी में बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, नए साल पर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट होने की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में 29 दिसंबर को कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति बनी रहेगी। यह हालात 30 और 31 दिसंबर को भी नहीं रुकने वाले हैं। वहीं, 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से गिरेगा, जो लोगों के काल की तरह साबित होगा।